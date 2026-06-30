Temblor hoy 30 de junio en Venezuela: más de 600 sismos desde los terremotos

Desde los fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron a Venezuela, la actividad sísmica no ha cesado. De acuerdo con los reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el país ha registrado más de 600 sismos entre réplicas y nuevos eventos, una intensa secuencia que mantiene bajo monitoreo permanente a las autoridades y a la comunidad científica.
Los registros más recientes de Funvisis muestran que los movimientos telúricos continúan concentrándose en distintas zonas del territorio venezolano, especialmente en el centro-norte del país, con eventos de baja y moderada magnitud ocurridos durante las últimas horas. A continuación, consulte el listado actualizado con los últimos sismos reportados en Venezuela, incluyendo la hora, magnitud, profundidad y ubicación de cada uno. El reporte referencia la zona horaria de Venezuela.
Sismo hoy en Venezuela: minuto a minuto
4 km al noroeste de Naiguata
30-06-2026 09:04
Profundidad: 2.4 km
Magnitud: 3.1
16 km al este de San Felipe
30-06-2026 08:57
Profundidad: 17.1 km
Magnitud: 2.4
15 km al sureste de San Juan de los Morros
30-06-2026 08:38
Profundidad: 5.0 km
Magnitud: 1.8
6 km al oeste de Naiguata
30-06-2026 08:35
Profundidad: 2.2 km
Magnitud: 2.5
5 km al este de La Victoria
30-06-2026 08:31
Profundidad: 5.0 km
Magnitud: 1.9
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7 km al noroeste de Los Caracas
30-06-2026 08:05
Profundidad: 2.2 km
Magnitud: 2.2
5 km al noroeste de Naiguata
30-06-2026 07:46
Profundidad: 1.2 km
Magnitud: 2.5
6 km al suroeste de La Guaira
30-06-2026 07:45
Profundidad: 8.3 km
Magnitud: 2.0
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32 km al suroeste de Boca de Aroa
30-06-2026 07:39
Profundidad: 13.9 km
Magnitud: 2.8
23 km al oeste de La Guaira
30-06-2026 07:05
Profundidad: 1.1 km
Magnitud: 2.5
29 km al noreste de San Felipe
30-06-2026 06:47
Profundidad: 1.3 km
Magnitud: 3.1
14 km al noreste de San Felipe
30-06-2026 05:59
Profundidad: 9.7 km
Magnitud: 2.5
11 km al oeste de Naiguatá
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 05:25
- Magnitud: 2.0
- Profundidad: 5.0 km
10 km al suroeste de La Victoria
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 05:19
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 3.7 km
9 km al sureste de La Guaira
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 05:14
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 1.4 km
28 km al sur de Boca de Aroa
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 04:32
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: 1.3 km
8 km al suroeste de Naiguatá
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 03:51
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: 5.0 km
14 km al noroeste de La Victoria
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 03:35
- Magnitud: 1.8
- Profundidad: 16.2 km
37 km al oeste de La Guaira
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 02:46
- Magnitud: 2.0
- Profundidad: 1.2 km
7 km al oeste de Naiguatá
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 02:32
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: 5.0 km
47 km al noreste de Maracay
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 02:00
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: 7.5 km
9 km al este de La Guaira
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 00:40
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: 2.4 km
40 km al oeste de La Guaira
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 00:18
- Magnitud: 3.0
- Profundidad: 3.0 km
42 km al norte de Maracay
- Fecha y hora: 30 de junio de 2026, 00:00
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: 7.6 km
10 km al oeste de Naiguatá
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 23:56
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: 3.4 km
13 km al oeste de La Guaira
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 23:03
- Magnitud: 1.8
- Profundidad: 5.7 km
4 km al suroeste de Naiguatá
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 22:51
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 5.5 km
9 km al noreste de San Felipe
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 22:49
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 5.0 km
49 km al noreste de Maracay
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 21:50
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 4.0 km
45 km al norte de Maracay
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 21:34
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: 14.4 km
19 km al este de San Felipe
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 21:09
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 4.0 km
8 km al este de La Guaira
- Fecha y hora: 29 de junio de 2026, 20:55
- Magnitud: 1.9
- Profundidad: 9.9 km
Imagen | El mapa del evento sísmico muestra la ubicación del más reciente temblor registrado en el norte de Venezuela, cerca de la costa del Caribe. Este movimiento hace parte de la serie de réplicas que se han presentado tras los devastadores terremotos que han golpeado al país en los últimos días y que mantienen a las autoridades en permanente vigilancia de la actividad sísmica.