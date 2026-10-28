Novia casi sale volando durante la sesión de fotos de su boda por culpa de unos globos en Turquía

Una boda puede tener imprevistos que cambien por completo los planes de los novios, desde una lluvia inesperada hasta problemas con la decoración o situaciones que nadie imaginaba durante la celebración. Aunque las fotografías buscan inmortalizar uno de los días más importantes de una pareja, las condiciones del entorno pueden convertir una sesión planeada en una anécdota difícil de olvidar.

Eso fue lo que ocurrió durante una sesión de fotos de boda en Estambul, Turquía, donde el viento y una enorme cantidad de globos decorativos estuvieron a punto de arruinar el momento de la novia, en una escena que llamó la atención por lo inesperada y divertida.

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Novia casi sale volando por culpa de los globos

La sesión se realizaba a orillas del estrecho del Bósforo, en Estambul, con el puente que conecta las orillas de la ciudad como parte del paisaje. La novia posaba con un vestido largo de color rosa pálido, mientras una gran agrupación de globos blancos, beige y transparentes formaba parte de la decoración.

Sin embargo, el fuerte viento cambió el rumbo de la sesión. La cantidad de globos comenzó a desplazarse por las corrientes de aire y la novia tuvo dificultades para mantenerse en su lugar, mientras la decoración se movía con fuerza a su alrededor.



En las imágenes del momento se observa cómo la enorme estructura de globos ocupa buena parte de la escena, mientras la mujer permanece de pie sobre el paseo junto al agua, sosteniendo su vestido, cuya larga cola se extiende sobre el suelo. Al fondo, varias personas observan lo que sucede, con el Bósforo y el puente como telón de fondo.

La fuerza del viento y el movimiento de los globos hicieron difícil continuar con las fotografías tal como estaban previstas. Lo que debía ser una sesión romántica terminó en una situación insólita, en la que la novia estuvo a punto de ser arrastrada por la decoración. El camarógrafo tuvo que correr hasta ella para lograr sostenerla antes de que saliera volando por la fuerza de los globos.

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Aunque las imágenes muestran un momento inesperado, la escena también mostró que al planear una boda al aire libre se deben tener en cuenta factores como: el viento que puede afectar no solo el peinado, el vestido y otros elementos de la celebración, también el tipo de decoraciones voluminosas como los globos, que pueden perder estabilidad cuando las condiciones climáticas cambian.

No obstante, la sesión de fotos continuó y la novia logró conseguir buenas imágenes para recordar el día de su boda.

🎈 ¡La novia casi sale volando! 👰🏻‍♀️



Una sesión de fotos de boda a orillas del Bósforo, en Estambul, dio un giro inesperado cuando la novia estuvo a punto de ser arrastrada por una enorme cantidad de globos decorativos. El fuerte viento y el peso de los globos hicieron imposible… pic.twitter.com/Sglg9wzP4E — Jhannely González | Periodista (@_jhannelygg) October 28, 2026