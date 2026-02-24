En vivo
Nuevos aranceles no requerirán aprobación del congreso: Trump lanza advertencia en su discurso

Nuevos aranceles no requerirán aprobación del congreso: Trump lanza advertencia en su discurso

Trump, aseguró este martes en su discurso sobre el Estado de la Unión que los nuevos gravámenes del 10 % que ha implementado, no requerirán "la intervención del Congreso"

Trump exige "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia, pero descarta el uso de la fuerza
Donald Trump en el Foro de Davos.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

