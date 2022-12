“Ojalá fuesen 10 las bases rusas en Venezuela”: Diosdado Cabello

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que “ojalá fuese verdad” la instalación de una base militar rusa en la isla venezolana de la Orchila.



“No una, dos, tres, cuatro, diez (…), ¿pero con qué razón dicen eso?, Ahora sí es una amenaza Venezuela”, dijo.



Haciendo referencia a las críticas desde otros gobiernos sobre la posible instalación de la base militar, sostuvo que no tienen razón pues en esos países tienen 800 bases militares regadas por el mundo y bombardean pueblos.



“Se alarman porque aterrizaron tres aviones rusos acá en Venezuela, en una visita de cortesía. Los que acá en Venezuela llamaban a la invasión y a la guerra ahora nos llaman guerreristas a nosotros. Se pararon a echar gasolina como se paran en cualquier lugar del mundo. ¡Ah, pero se pararon en un país amigo, bienvenidos los aviones de la fuerza aérea rusa! Los atendimos como debe ser”, añadió.

Diosdado Cabello además dijo a sus críticos “dejar el miedo” ante una guerra: “No son los rusos, no, somos nosotros en verdad, los que queremos a este país, los que en verdad vamos a defender a este país en las buenas y en las malas, (…) ah bueno nunca una ayudadita está de más”.



Que se vayan



Sobre la posibilidad de que se retiren embajadores de varios países, Diosdado Cabello les sugirió que provechen diciembre para salir de una vez de Venezuela.



“Recojan sus cosas. En verdad hace tiempo que no tenemos relaciones con esos bocones que hablan en el mundo. Llévense todo de aquí de Venezuela, no importa”, añadió



Haciendo referencia a Colombia le dijo al gobierno de Duque que también puede retirar a todo el personal diplomático, “porque lo que hacen es conspirar y traerle plata por las embajadas a la oposición venezolana”.



“No hacen falta aquí. Nada ni nadie va a impedir que Nicolás Maduro sea juramentado el 10 de enero”, puntualizó.

