Once muertos y 20 heridos tras accidente de bus que cayó a un abismo y se incendió en Ecuador

Al menos once personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas este miércoles después de que el autobús en el que se movilizaban se precipitó a un abismo y posteriormente se incendió, según informó el servicio de emergencias.

El siniestro se produjo en Ecuador, en la provincia andina de Azuay, a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca - Molleturo, sector Puente El Chorro, donde el autobús perdió pista y se precipitó.

Nuevo Reporte :

Azuay, aumentan a 11 los fallecidos tras el accidente de un bus en la vía Cuenca - Molleturo, en el sector del Puente El Chorro además hay 22 heridos.



El vehículo perdió pista y posteriormente se terminó incendiando. pic.twitter.com/EudtX63xC4 — We News (@wenewsec) April 15, 2026

El ECU 911 señaló que las 20 personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y que luego fueron trasladadas a distintos centros de salud.

El capitán Sixto Heras, jefe de los bomberos de Cuenca, no descartó que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, ya que aún deben mover el vehículo del lugar en donde cayó y verificar si hay más víctimas.



"El bus se envolvió en fuego y hay víctimas que estaban fuera del vehículo, en el río, y las otras que estaban en el interior", añadió Heras.

La emergencia está siendo atendida por personal del Bomberos, del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Cruz Roja Ecuatoriana y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Heras agregó que también tuvieron que pedir ayuda a vehículos particulares para poder sacar a los heridos y enviarlos a los hospitales.

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Entre enero y septiembre del año pasado se registraron 15.076 siniestros de tránsito en Ecuador, 5.378 de ellos solo en el tercer trimestre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). Del total, 827 siniestros involucraron a 870 autobuses de pasajeros, en los que hubo 1.047 personas lesionadas y 178 fallecidas.

A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).