Oposición venezolana advierte que vendrá "un momento duro" tras Constituyente

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) admitió que tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizarán este domingo vendrá un "momento duro" de más conflictividad, y aseguró que será un período difícil para los dirigentes antichavistas.



El primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, dijo en un acto público como vocero de la MUD que esta plataforma, "responsablemente", debe decirlo: "Va a ser un momento duro".



Indicó que, aunque hay que prepararse para ese escenario post electoral, "ese momento duro de conflictividad (...) solo va a acelerar la salida del Gobierno del poder".



Guevara agregó que los políticos que integran la MUD saben "que después del domingo no viene fácil" para ellos, tomando en cuenta que el Gobierno ha apresado a opositores "cuando les da la gana", pero apuntó que durante ese período se observará, según su pronóstico, el derrumbe del chavismo.



Dijo que la MUD está convencida de que la comunidad internacional no va a respaldar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el Gobierno de Nicolás Maduro quiere cambiar la Constitución, un proceso que, según la oposición, solo servirá para "consolidar la dictadura".



"Nicolás Maduro se entrampó y lo entramparon, lo entramparon en una dinámica que si bien va a agudizar la crisis creemos que los va a afectar mucho más a ellos, no hay duda", dijo al referirse, además, a las nuevas sanciones que ha anunciado Estados Unidos contra funcionarios venezolanos de concretarse la figura constituyente.



En este sentido, Guevara reiteró el llamado a protestar mañana en todo el país y convocó a que todo el interior de Venezuela realice cierre de calles, al tiempo que pidió a los habitantes de Caracas que se movilicen hacia la principal arteria vial de la capital, la autopista Francisco Fajardo.



La diferencia en la forma de protesta en la capital tiene que ver, dijo, con el hecho de que en cuatro de los cinco municipios que conforman Caracas no hay centros electorales habilitados por estar en manos de alcaldes opositores.



"El día de mañana tenemos que lograr dos cosas, primera la deslegitimación del proceso (...) y demostrar que no vamos a dejar de luchar, y que independientemente del fraude que ellos han montado no nos han doblado el espinazo", dijo.



Agregó que el Gobierno quiere mostrar al mundo "un país normal" y que los venezolanos que se oponen a este proceso no pueden "regalarles esa imagen".



"Yo pregunto, ¿es que mañana nos vamos a asustar? Mañana todas las calles de Venezuela tienen que tener protestas", reiteró.



El clima previo a la elección de la constituyente se mantuvo tranquilo pese a algunos cierres de calles.



Esta medida de protesta se ha llevado a cabo varias veces a lo largo de los casi cuatro meses que dura ya la presente ola de manifestaciones antigubernamentales, que ha dejado hasta ahora 113 fallecidos y cientos de detenidos.



