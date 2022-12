Oposición venezolana no asiste a diálogo con oficialismo en República Dominicana

La oposición venezolana abandonó el proceso de negociación política que inició este mes en República Dominicana con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, como ocurrió en diciembre pasado, al alegar que no están dadas las condiciones para la continuidad de las conversaciones.



La alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que el oficialismo no ha cumplido unos compromisos suscritos en las primeras reuniones exploratorias y, por tanto, "no habrá nadie viajando" a Santo Domingo el miércoles, cuando estaba previsto un encuentro entre las partes.



"Evidentemente que si se produjeran en el andar las condiciones nosotros lo comunicaremos", dijo en rueda de prensa el negociador de la oposición y diputado Luis Florido.



El legislador señaló que hay unos "requisitos previos" que el Gobierno de Maduro tiene que cumplir "en materia de derechos humanos" y en el ámbito electoral y "no están dados", aunque no dio detalles al respecto.



Le puede interesar: Nuevas medidas de EE.UU. son un honor: vicepresidente de Venezuela.



"Otro tema es que nosotros para concurrir a República Dominicana debemos tener una agenda acordada, clara. Nosotros no nos vamos a prestar para 'shows' del Gobierno", afirmó.



Florido, que se encontraba en compañía del jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, señaló que les han manifestado la situación a los cancilleres participantes en el proceso (México, Paraguay, Chile, Bolivia y Nicaragua y República Dominicana).



"Los encuentros dependen del cumplimiento, de los requisitos, de que entendamos que esto tiene que ser serio", remarcó.



Publicidad