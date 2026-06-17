Pánico en parque infantil: tormenta elevó un inflable con niños y dejó al menos 10 heridos

Los juegos inflables suelen ser una de las atracciones favoritas de los niños en ferias, parques y eventos familiares. A simple vista parecen espacios seguros para brincar, correr y divertirse, pero también pueden representar un riesgo cuando no se tienen en cuenta factores externos como las condiciones climáticas.

Aunque estas estructuras están diseñadas para permanecer fijas al suelo, fuertes ráfagas de viento pueden convertirlas en objetos peligrosos en cuestión de segundos.

En diferentes partes del mundo han ocurrido accidentes relacionados con inflables que fueron levantados o desplazados por tormentas, provocando angustia en los menores de edad y sus padres.

Frente a lo anterior, un caso reciente ocurrido en México volvió a poner en duda las medidas de seguridad cuando este tipo de atracciones se usan al aire libre.



Tormenta elevó un inflable con niños en México

Al menos 10 niños resultaron heridos en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, luego de que un juego inflable gigante fuera levantado por las fuertes ráfagas de viento generadas por una tormenta.

El incidente ocurrió en un centro de convenciones donde se encontraba instalada la atracción.

Personas corren hacia el inflable para auxiliar a los niños. Foto: captura de video.

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Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que una intensa corriente de aire arranca la estructura de su lugar y la vuelca en cuestión de segundos, provocando el pánico entre los asistentes.

Las imágenes dejan ver cómo el inflable perdió estabilidad de forma repentina debido a las condiciones meteorológicas, sorprendiendo tanto a los niños que se encontraban dentro del juego y a sus padres que estaban en el lugar.

Tras el accidente, los administradores del recinto señalaron que la estructura cumplía con las medidas de seguridad requeridas para su funcionamiento. Sin embargo, indicaron que la fuerza de los vientos asociados a la tormenta terminó provocando que el inflable perdiera su estabilidad.

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Los menores afectados recibieron atención médica luego del hecho, mientras las autoridades y responsables del evento revisan las circunstancias que rodearon el accidente.

🇲🇽🌬 Ráfagas de viento levantan un juego inflable en el noreste de México



😮 Al menos 10 niños resultaron heridos en Torreón, Coahuila, tras volcarse un juego inflable gigante debido a los intensos vientos de una tormenta.



🪁 Un video que circula en redes sociales muestra cómo… pic.twitter.com/rAErr7B64h — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 17, 2026

Recomendaciones para evitar accidentes en juegos inflables

Expertos en seguridad indican que, aunque los juegos inflables están diseñados para la diversión, las condiciones climáticas extremas pueden convertirlos en un riesgo si no se toman las precauciones necesarias como las siguientes:

