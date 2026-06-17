Mujer murió tras caída de 30 metros mientras intentaba aplicarse repelente de insectos

Una jornada de aventura al aire libre terminó en tragedia cuando una mujer perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 30 metros mientras se preparaba para participar en una actividad de rápel.

El accidente ocurrió durante una excursión de senderismo y movilizó a los organismos de emergencia, que al llegar al sitio confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

La víctima fue identificada como Rosemary Suzart García, de 59 años. El hecho se registró el domingo en las Grutas do Spar, una zona reconocida por la práctica de senderismo y deportes de aventura en el municipio de Maricá, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

Outra tragedia com esportes radicais ! Em Maricá (RJ) teve mais uma m0rt3 relacionada à prática de esportes radicais. A vítima se chama Rosemary da Silva Garcia, de 59 anos. Ela praticava esportes radicais e estava com um grupo de 15 pessoas na trilha. pic.twitter.com/RAdRcqgS6I — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) June 17, 2026

Según información divulgada por medios locales, la mujer hacía parte de un grupo de 15 excursionistas que recorrían el sector antes de iniciar una jornada de rápel. Las primeras versiones señalan que, en un momento del recorrido, se separó temporalmente del grupo para dirigirse hacia un sendero que conduce a un mirador natural.



De acuerdo con los reportes preliminares conocidos por las autoridades, García habría perdido el equilibrio cuando intentaba aplicarse repelente para insectos. Al levantar una de sus piernas, resbaló con el pie que permanecía apoyado y terminó precipitándose por una zona rocosa.

El guía encargado de acompañar la actividad entregó su versión ante la Policía y aseguró que intentó evitar la caída. Según relató, alcanzó a sujetar a la mujer cuando comenzó a perder estabilidad, pero no logró detenerla. El hombre explicó además que consiguió salvarse al aferrarse a una raíz que sobresalía de la montaña.

Rosemary Suzart García murió tras caer 30 metros. Foto: Redes sociales

Las investigaciones indican que la víctima ya contaba con todo el equipo de protección requerido para realizar el descenso en rápel, incluyendo casco, guantes y otros elementos de seguridad. No obstante, el accidente se produjo antes de que iniciara formalmente la actividad deportiva.

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La emergencia fue reportada a los bomberos hacia las 10:44 de la mañana del domingo. Pese a la rápida movilización de los equipos de rescate, cuando estos llegaron al lugar confirmaron que la mujer había fallecido a causa de las graves lesiones sufridas durante la caída.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo, mientras la Policía Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades buscan establecer si existieron factores adicionales que influyeron en la caída.

En medio de las pesquisas, la Alcaldía de Maricá precisó que el sitio donde ocurrió la tragedia corresponde a una propiedad privada y aclaró que no tiene competencia para autorizar ni supervisar las actividades de rápel que se desarrollan en ese sector.