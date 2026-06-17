Rompe el silencio enfermera que presenció muerte de joven en salto de bungee: "Tenía pulso”

La investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante brasileña de 21 años, sigue sumando nuevos elementos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido durante una actividad de salto extremo en el estado de São Paulo.

En las últimas horas, el testimonio de una enfermera que presenció el accidente ha llamado la atención, luego de asegurar que la joven aún presentaba signos de vida cuando logró llegar hasta ella tras la caída.

La tragedia ocurrió el pasado sábado en el denominado Ponte do Esqueleto, una estructura ubicada entre los municipios de Limeira y Cordeirópolis, en Brasil. Maria Eduarda participaba en una actividad de rope jumping o salto de bungee cuando, según las primeras hipótesis de la investigación, fue lanzada al vacío sin estar correctamente conectada al sistema principal de seguridad.

#BREAKING: A 21-year-old woman, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, died after falling 40 meters from the Skeleton Bridge in Limeira, São Paulo, Brazil. The operators of Entre Cordas lifted and launched her forgetting to attach the rope to her harness. pic.twitter.com/ePiaY0f5p9 — RC (@RealChange__) June 14, 2026

Rayza Gabrieli Dias Delfino, una enfermera que esperaba su turno para realizar el mismo salto, relató a medios locales que descendió rápidamente por una zona de difícil acceso para intentar auxiliar a la joven. Según contó, al llegar encontró a Maria Eduarda con un pulso extremadamente débil.



“La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo”, afirmó la profesional de la salud al describir los momentos posteriores al accidente.

La enfermera explicó que el acceso al lugar donde quedó la víctima fue complejo debido a las condiciones del terreno. Indicó que tuvo que bajar por una pendiente pronunciada, utilizando una única cuerda disponible, mientras atravesaba una zona cubierta de barro y vegetación.

Además de las maniobras de reanimación, Dias Delfino aseguró haber observado un detalle que ahora forma parte de las investigaciones. De acuerdo con su versión, Maria Eduarda tenía puesto un arnés alrededor del abdomen, pero este no estaba conectado al cable principal de seguridad que debía sostenerla durante el salto.

La joven cayó desde 40 metros de altura. Foto: Redes sociales

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El accidente quedó registrado en videos grabados por personas que se encontraban en el lugar. Las imágenes, que posteriormente se difundieron en redes sociales, muestran los instantes previos al salto. En algunos fragmentos se escuchan gritos de advertencia y sorpresa cuando varias personas se percatan de que la joven aparentemente no estaba asegurada de forma correcta.

“Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘la cuerda, la cuerda’”, recordó la enfermera, quien aseguró que se encontraba grabando parte de la actividad con su teléfono celular cuando ocurrió la emergencia.

La Policía Militar informó que recibió el reporte de una caída durante la mañana del sábado y que, al llegar al sitio, los organismos de socorro intentaron reanimar a la estudiante, sin éxito. Asimismo, las autoridades señalaron que dos hombres que se identificaron como integrantes de la empresa encargada de la actividad estaban cerca del lugar cuando llegaron los uniformados, pero posteriormente habrían huido hacia una zona boscosa.

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Otro aspecto que ha generado impacto es la actividad que la joven compartió en redes sociales horas antes del accidente. En una de sus publicaciones mostró el puente desde donde realizaría el salto y escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. En otra historia también registró un aviso ubicado en el sector que advertía sobre los riesgos del lugar con la frase: “Peligro: Riesgo de muerte”.

Maria Eduarda estudiaba Gestión Deportiva en Educación Física y residía en el municipio de Jandira. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen bajo investigación a los responsables de la actividad y tres hombres señalados de participar en la maniobra permanecen con prisión preventiva mientras se determina su eventual responsabilidad en la muerte de la joven.