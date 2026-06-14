Revelan última publicación de joven de 21 años que murió tras ser lanzada sin protección en bungee

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante de Educación Física de 21 años, ha generado conmoción en redes sociales no solo por las circunstancias del accidente en salto de bungee que acabó con su vida, sino también por una publicación que compartió pocas horas antes y que hoy muchos califican como escalofriante.

La joven participaba en una actividad de bungee jumping en el Ponte do Esqueleto, una estructura ubicada entre los municipios de Limeira y Cordeirópolis, en Brasil, cuando ocurrió la tragedia. Las primeras investigaciones apuntan a que fue lanzada al vacío sin estar conectada correctamente al sistema de seguridad.

De acuerdo con información entregada por la Policía Militar, las autoridades fueron alertadas durante la mañana del sábado tras recibir el reporte de una caída durante un salto recreativo. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a Maria Eduarda sin signos vitales y realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron salvarle la vida.

Según el informe preliminar, la estudiante habría sido impulsada desde el puente sin que la cuerda de seguridad estuviera debidamente asegurada. Un testigo entregó a la policía un video grabado en el momento del accidente, material que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó indignación entre miles de usuarios.



🚨URGENTE - Mulher morre após funcionários esquecerem da corda no salto de rope jump e a jogarem de 40 metros de altura, em Limeira, SP pic.twitter.com/bYbHFbxh6b — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 13, 2026

Las imágenes, de acuerdo con la investigación, mostrarían a varias personas levantando a la joven y lanzándola desde la estructura sin los elementos de protección necesarios. Incluso, en el video se escuchan gritos de sorpresa cuando algunas personas se percatan de que faltaba la cuerda de seguridad.

Las autoridades también informaron que dos hombres que se identificaron como integrantes de la empresa responsable de la actividad se encontraban cerca del cuerpo de la víctima cuando llegaron los agentes. Sin embargo, ambos habrían huido hacia una zona boscosa cercana, lo que obligó a desplegar un operativo para ubicarlos.

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Las últimas publicaciones de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

Mientras avanza la investigación, otro detalle ha llamado la atención. Horas antes de la tragedia, Maria Eduarda compartió varias historias en su cuenta de Instagram, perfil que posteriormente fue eliminado.

En una de las publicaciones mostró el puente desde donde realizaría el salto y escribió una frase que hoy ha generado todo tipo de reacciones: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?".

Lo que en ese momento parecía una expresión de emoción por la experiencia extrema terminó adquiriendo un significado completamente distinto tras conocerse los detalles del accidente.

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En otra historia, la joven registró su llegada al lugar y captó un letrero instalado en las inmediaciones del puente. El aviso advertía sobre los riesgos de la zona con una contundente frase: "Peligro: Riesgo de muerte".

Aunque algunos usuarios en redes sociales han interpretado estas publicaciones como una especie de premonición, las autoridades continúan concentradas en determinar las responsabilidades de los organizadores y operadores de la actividad.

El caso permanece bajo investigación mientras se revisan los protocolos de seguridad, los videos del incidente y las acciones de las personas involucradas. La tragedia ha reavivado el debate sobre las medidas de control en actividades extremas y la responsabilidad de las empresas encargadas de garantizar la seguridad de quienes participan en ellas.