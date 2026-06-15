Revelan impactante video de la joven de 21 años que murió tras caer de un bungee

La muerte de una joven de 21 años durante una actividad extrema en Brasil ha causado conmoción en redes sociales, luego de que se difundiera un nuevo video que muestra desde otro ángulo los instantes previos a la tragedia.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante de Educación Física que perdió la vida mientras participaba en un salto de bungee en el sector conocido como Ponte do Esqueleto.

Horas antes del accidente, la joven había compartido una historia en Instagram en la que escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. Lo que parecía una publicación relacionada con la emoción de la experiencia terminó convirtiéndose en un inquietante mensaje previo a su fallecimiento.

Según las primeras investigaciones, Maria Eduarda se preparaba para realizar el salto cuando, presuntamente, los encargados de la actividad omitieron un paso fundamental del protocolo de seguridad. Las autoridades investigan si la joven fue lanzada sin que estuviera conectada a la cuerda de protección que debía sostenerla durante la caída.



Las imágenes conocidas hasta ahora muestran cómo la estudiante es levantada por varias personas encargadas de la operación antes de ser impulsada al vacío. Sin embargo, recientemente comenzó a circular un segundo video grabado desde otro punto del puente, el cual permite observar con mayor detalle los momentos previos al salto.

#BREAKING: A 21-year-old woman, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, died after falling 40 meters from the Skeleton Bridge in Limeira, São Paulo, Brazil. The operators of Entre Cordas lifted and launched her forgetting to attach the rope to her harness. pic.twitter.com/ePiaY0f5p9 — RC (@RealChange__) June 14, 2026

De acuerdo con reportes de las autoridades brasileñas, los organismos de emergencia fueron alertados durante la mañana tras recibir información sobre una mujer que había caído durante una actividad de rope jumping. Al llegar al lugar encontraron a la joven gravemente herida y sin signos vitales, mientras se intentaban maniobras de reanimación.

El informe preliminar también señala que dos hombres que se identificaron como integrantes de la empresa responsable de la experiencia se encontraban cerca del sitio del accidente. No obstante, según el documento, ambos abandonaron el lugar y se dirigieron hacia una zona boscosa, lo que dio inicio a un operativo para localizarlos.

Publicidad

Uno de los elementos clave dentro de la investigación es precisamente el material audiovisual. Un testigo entregó a la Policía un video grabado durante la tragedia, mientras que las nuevas imágenes difundidas en redes sociales ofrecen otra perspectiva de lo sucedido y podrían ayudar a esclarecer si efectivamente se incumplieron los protocolos de seguridad antes del salto.