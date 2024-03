Papa Francisco pide a la Iglesia latinoamericana que trabaje ante la indiferencia a los migrantes

El papa Francisco pidió a la Iglesia de Latinoamérica que trabaje para erradicar la indiferencia que existe ante los migrantes que atraviesan la selva del Darién buscando una vida mejor, en un mensaje enviado al encuentro de Obispos de frontera de Colombia, Costa Rica y Panamá.

"En el Darién, con los hermanos y las hermanas migrantes. Es ahí que ellos nos esperan, en la orilla terrestre de un mar de lágrimas y muerte que une hombres y mujeres, adultos y niños de las más diferentes latitudes", escribe el papa en su mensaje publicado este miércoles por el Vaticano.

Francisco explica que el "Tapón del Darién, una selva que es triunfo de la naturaleza, hoy se convierte en un verdadero viacrucisque no sólo pone en evidencia los límites de la gobernanza migratoria en el hemisferio occidental, sino que alimenta un próspero negocio que permite acumular ganancias ilícitas del tráfico humano".

"Ni los peligros que suponen el tránsito y los chantajes ilegales, ni las crecientes devoluciones o estancamientos en países donde estos hermanos y hermanas no son deseados disminuyen la atracción (real o ilusoria) de satisfacer las necesidades de empleo y mejores condiciones de vida o, incluso, de una esperada reunificación familiar", añade.

Y aunque existe una "fraternidad hospitalaria que acoge con sensibilidad humana" también, apunta, "desgraciadamente existe la indiferencia, que ensangrienta el Darién".

"Los animo a trabajar incansablemente para que sea posible erradicar esa indiferencia, de tal manera que cuando un hermano o una hermana migrante llegue, encuentre en la Iglesia un lugar donde no se sienta juzgado, sino acogido; donde pueda calmar el hambre y la sed, y revivir la esperanza", instó el pontífice argentino.

Y pidió además que "no desatiendan" todos los centros de la Iglesia de ayuda a los migrantes "que son oportunidad de acogida y caridad para con los hermanos más necesitados".

"Los exhorto, pues a sumar esfuerzos con todas las instancias de la comunidad internacional, para que todos tengan ese derecho a permanecer en su tierra con una vida digna y pacífica", añadió.

Papa Francisco AFP

Papa Francisco no leyó la catequesis de la audiencia general

El papa Francisco decidió este miércoles no leer la catequesis preparada para la audiencia general y en su lugar lo hizo un colaborador porque, afirmó: "Todavía no puedo", en referencia a los problemas respiratorios que arrastra desde hace tres semanas.

"Ahora la catequesis de hoy, siempre sobre vicios y virtudes. He pedido al monseñor que la lea porque yo todavía no puedo", dijo el papa, que antes de iniciar la audiencia recorrió en 'papamóvil' la plaza de San Pedro para saludar a los fieles.

Hace tres semanas, el papa Francisco tuvo una gripe y desde entonces aunque ha seguido con su agenda no ha podido leer en muchas ocasiones ya que se cansa al leer largos discursos.

En la catequesis. se reflexionó sobre la virtud de la prudencia que ayuda al hombre a elegir "qué camino tomar" y "no es que no pueda cometer errores, después de todo sigue siendo humano; pero evitará grandes bandazos”.

"La prudencia, en cambio, es la cualidad de quienes están llamados a gobernar: saben que administrar es difícil, que hay muchos puntos de vista y que es preciso tratar de armonizarlos, que no se debe hacer el bien de algunos, sino el de todos", añadió.

