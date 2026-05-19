Papa León XIV lanzará encíclica dedicada a la IA y la dignidad humana

El papa León XIV publicará su primera encíclica centrada en la inteligencia artificial, según informó Vatican News. El documento, titulado Magnifica humanitas, aborda la protección de la dignidad humana en un contexto marcado por el avance acelerado de esta tecnología.

La presentación oficial está prevista para el 25 de mayo en el Aula del Sínodo, en la Ciudad del Vaticano. Se trata de un texto de enseñanza formal que busca ofrecer una lectura doctrinal y contemporánea sobre los retos que plantea la inteligencia artificial para la sociedad y la persona.

De acuerdo con la información divulgada, en la elaboración del documento participó Christopher Olah, cofundador de Anthropic, firma reconocida en el desarrollo de sistemas avanzados de IA. Su intervención aportó una mirada técnica al proceso de redacción, en diálogo con la perspectiva teológica y humanista que orienta el contenido del texto.

Magnifica humanitas se suma al conjunto de encíclicas como instrumentos clave del magisterio de la Iglesia Católica. En este caso, el foco está puesto en cómo las innovaciones digitales impactan la comprensión del valor de la persona, el trabajo humano, la toma de decisiones automatizadas y el uso responsable de datos.



El anuncio subraya que la encíclica no se limita a describir avances tecnológicos, sino que propone criterios éticos para su implementación. La intención es ofrecer lineamientos que puedan ser considerados tanto por comunidades religiosas como por actores académicos, empresariales y gubernamentales que interactúan con estos sistemas.

La elección del título, que en latín alude a la grandeza de la condición humana, refleja el eje central del documento: situar a la persona en el centro del debate tecnológico. La Santa Sede plantea así un aporte al diálogo global sobre inteligencia artificial desde una perspectiva humanista, con énfasis en la responsabilidad y el respeto por la dignidad.

La fecha y el lugar de presentación anticipan un acto de alcance internacional, en el que se espera la presencia de representantes del ámbito tecnológico, religioso y académico interesados en el cruce entre fe, ética y ciencia.