Parlamento venezolano emprenderá la remoción de los magistrados del Supremo

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, anunció que comenzará el martes el proceso para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, asegura, perpetraron un "golpe de Estado".



"Esos magistrados que dieron un golpe de Estado no pueden quedar impunes", afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, desde el Palacio Federal Legislativo y anunció que la Cámara iniciará el proceso de destitución de los juristas del máximo tribunal el próximo martes.



Los opositores insistirán en la remoción de los juristas que dirigen la Justicia venezolana pese a que el TSJ suprimió este sábado algunas partes de las dos polémicas sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria.



Guevara llamó a sus partidarios a demostrar que no van a "obedecer a esta tiranía".



El parlamentario, además, aprovechó la ocasión para aplaudir la posición de la fiscal general, Luisa Ortega, que calificó la decisión del Supremo como una "ruptura del orden constitucional".



Guevara no dejó claro cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional, dado que la Cámara venezolana está en "desacato" desde hace más de un año, y sus actos son "nulos" y por tanto inválidos.



Con anterioridad, el presidente del Parlamento, Julio Borges, había acusado a los magistrados en una entrevista televisiva de haber cometido delitos de "lesa humanidad" y aseguró que la justicia venezolana y la del mundo ira contra quienes atentaron contra los derechos de los ciudadanos de su país.



El expresidente del Legislativo, el también opositor Henry Ramos Allup, aseguró en un mensaje en la red social Twitter, que acudirán a los respectivos tribunales disciplinarios para que "se revoque título y expulsen miembros" de la "sala inconstitucional".



El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular, sin embargo, no logró materializar la salida de los juristas.