¿Pidió asilo en EE. UU.? Abogado da recomendaciones clave tras cambios de Trump

Los recientes cambios anunciados por la administración del presidente Donald Trump sobre el proceso de asilo afirmativo en Estados Unidos han generado preocupación entre miles de migrantes que aún esperan una respuesta a sus solicitudes.

Según explicó el abogado migratorio Haim Vasquez, quienes tienen un caso pendiente deberían actuar cuanto antes para prepararse ante un posible cambio en el trámite de sus expedientes.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto aseguró que la recomendación principal es revisar toda la documentación presentada ante las autoridades migratorias, pues algunos casos podrían ser enviados directamente a una corte de inmigración.

¿Qué recomienda un abogado si tiene un caso de asilo pendiente?

De acuerdo con Vasquez, las personas que solicitaron asilo y aún esperan una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no deberían esperar pasivamente una respuesta.



"La gran mayoría de casos podrían ser referidos a corte de inmigración y eso podría pasar en la brevedad rápida. Así que es importantísimo tomar acción en este momento y no dejarlo para mañana", advirtió.

Por esa razón, recomendó:



Obtener una copia completa del expediente presentado ante USCIS. Revisar cuidadosamente los formularios y las pruebas entregadas. Identificar posibles errores o deficiencias en la solicitud. Empezar a preparar una estrategia de defensa en caso de que el expediente sea enviado a una corte de inmigración. Buscar asesoría legal especializada lo antes posible.

Según el abogado, contar con toda la documentación organizada permitirá reaccionar con mayor rapidez si las autoridades modifican el trámite del caso.

¿Qué cambió en el proceso de asilo en Estados Unidos?

El abogado explicó que uno de los cambios más importantes consiste en que, bajo ciertos criterios establecidos por el Gobierno estadounidense, algunas personas podrían perder la oportunidad de asistir a la entrevista de asilo afirmativo.

Publicidad

Entre los grupos que podrían verse afectados mencionó:



Personas con determinados antecedentes criminales o migratorios.

Solicitantes que presentaron la petición después del plazo establecido y no logren justificar la demora.

Casos que, bajo la discreción de las autoridades migratorias, sean considerados sin fundamentos suficientes para continuar el proceso administrativo.

En este último escenario, explicó, el expediente podría ser remitido directamente a una corte de inmigración, eliminando la posibilidad de presentar inicialmente el caso ante un oficial de asilo.

¿A quiénes aplican estos cambios?

Vasquez aclaró que la medida no afecta a todos los migrantes por igual. Precisó que solo cobija a quienes tienen un caso de asilo afirmativo pendiente ante USCIS y todavía esperan una entrevista.

Publicidad

"Si su caso se encuentra en corte, esta medida no le aplica, ya que usted ya se encuentra en corte. Sería solamente para personas que han sometido su caso, no tienen corte de inmigración y están a la espera de una cita en la Oficina de Asilos", explicó.

El experto aseguró que la medida resulta controvertida porque, en su opinión, limita el debido proceso de los solicitantes y podría agravar la congestión del sistema migratorio.

Explicó que actualmente existen cerca de 1,4 millones de casos de asilo pendientes ante USCIS y aproximadamente 3,7 millones de procesos en las cortes de inmigración.

A su juicio, trasladar más expedientes a los jueces no acelerará las decisiones. "Lo que haría es sobrecargar un sistema que ya está de por sí sobrecargado", afirmó.

Por ello, sostuvo que una alternativa sería fortalecer las oficinas de asilo con más personal para resolver las solicitudes, en lugar de aumentar el número de casos que llegan a los tribunales migratorios.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: