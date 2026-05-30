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Policías intervienen en París tras el triunfo del PSG en la final de Champions League

Medios locales indican que al menos 79 personas han sido arrestadas, de las cuales 45 quedaron detenidas en comisaría.

Policías intervienen en París tras el triunfo del PSG.jpg
Comienzan las intervenciones policiales en los Campos Elíseos tras el triunfo del PSG.
Foto: EFE, captura de video.
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de may, 2026

La policía francesa comenzó en la noche de este sábado a intervenir contra algunos grupos de aficionados en los Campos Elíseos de París, epicentro de las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, en medio de unas fuertes medidas de seguridad para evitar los graves disturbios de pasadas celebraciones deportivas.

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Varios medios franceses difundieron imágenes de las primeras intervenciones policiales y de algunas detenciones, aunque las autoridades todavía no han dado cifras oficiales de arrestos o heridos.

Muchos de los establecimientos de los Campos Elíseos habían colocado en la víspera parapetos para evitar saqueos.

Las escenas de tensión, muy habituales en París tras éxitos deportivos, suceden cuando las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado.

Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 están en París y en su área metropolitana.

Medios locales indican que al menos 79 personas han sido arrestadas, de las cuales 45 quedaron detenidas en comisaría. Un policía resultó herido en París.

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