¿Por qué la Asamblea Nacional de Ecuador le pide al presidente Noboa que se disculpe públicamente?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desató una controversia tras sus declaraciones en una entrevista reciente. Durante la entrevista, Noboa criticó fuertemente al gobierno de Argentina, Colombia y El Salvador, lo que generó fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

La Asamblea Nacional de Ecuador, órgano legislativo del país, emitió una solicitud oficial al presidente para que se retracte y ofrezca disculpas públicas por sus palabras. Varios asambleístas, incluyendo miembros de la revolución ciudadana liderada por Rafael Correa, se han pronunciado en apoyo a esta solicitud.

La situación generó preocupación debido a la importancia de mantener una buena relación con otros países, especialmente aquellos con los que Ecuador comparte problemas y fronteras. Además, se espera que el presidente precautelar los intereses del país y evite generar tensiones innecesarias.

Por su parte, la bancada oficialista defendió al presidente Noboa y cuestionó la solicitud de disculpas. Han sugerido que aquellos que promueven esta solicitud están liderados por Rafael Correa y su revolución ciudadana.

Gissela Garzón, asambleísta de Ecuador, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga y dio más detalles sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Garzón enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones internacionales y ha hecho un llamado al presidente para que se disculpe públicamente y evite este tipo de comentarios que no contribuyen a la estabilidad y el bienestar del país.

Por principio una cancillería bien estructurada no permite que el presidente genere este tipo de impases con sus pares. Estamos mucho más pendientes de la relación con otros países y en este caso mucho más con aquellos no solo con los que compartimos problemas, sino frontera”, dijo Garzón. Dijo Garzón.

Y agregó, “Exhortamos a un pedido de disculpas públicas y evitar hacer este tipo de comentarios que no son de ahora, que ya sucedieron antes con México y que ahora se ampliaron a más países. Eso es un poco el cuestionamiento que hizo la Asamblea Nacional”.

En relación a los rumores de una posible investigación sobre la salud mental del presidente, Garzón aclaró que esto es una idea que proviene de la bancada gubernamental y que no cuenta con el respaldo de su bancada. Garzon señala que, aunque existan diferencias ideológicas, es importante respetar la voluntad de la gente que eligió a Daniel Noboa como presidente.

"Si algo somos respetuosos de la voluntad de la gente y la voluntad de la gente fue elegir a Daniel Noboa como presidente, esto no significa que no cuestionemos cuando no solo se equivoca, sino esos errores le pasan factura a la mayoría de los ecuatorianos y eso es absolutamente claro. Seguiremos siendo esa oposición que proponga y que cuestione lo que tenga que cuestionar", aseguró la asambleísta.

En cuanto a los cambios en la estrategia del presidente, Garzon mencionó que durante la campaña, Noboa se mostró como un candidato dispuesto a dialogar y buscar la unidad. Sin embargo, una vez en el cargo, ha tomado decisiones que han generado controversia y han creado divisiones políticas y de gobernabilidad.

Garzón también destacó que, a pesar de las declaraciones polémicas de otros mandatarios, como Javier Milei y el presidente de El Salvador, en el caso de Ecuador se esperaba un enfoque diferente. Esto generó especulaciones sobre qué pudo haber originado este cambio en la estrategia del presidente.

Próximas elecciones en Ecuador

Finalmente, en relación a las próximas elecciones presidenciales, Garzon menciona que la Revolución Ciudadana está evaluando diferentes nombres para presentar como candidatos. Entre los posibles candidatos se mencionan Gustavo Ya, Paola Pavon y Luisa González. La decisión final será tomada considerando la voluntad de la militancia y el bienestar del país.

"Afortunadamente a la interna de la organización política. Tenemos varios nombres que poner sobre la mesa de decisión que tienen que venir de la mano con, por supuesto, el favor de la militancia y fundamentalmente lo que se requiere en términos de país. Tenemos por calendario electoral que presentar candidatura hasta septiembre", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: