Preocupación por sismo de 8.2 grados, el más fuerte en México en 100 años

El poderoso temblor ocurrió a las 23H49 locales del jueves (04H49 GMT del viernes) cerca de la localidad de Tonalá (Chiapas), a unos 100 km de la costa, a una profundidad de 19 km y desató una alerta de tsunami para los estados de la porción central y sur de la costa del Pacífico mexicano. Pero esta fue levantada poco después.



Es el "mayor registrado en el país en los últimos 100 años", dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un mensaje televisivo momentos después del movimiento telúrico.



El pánico se apoderó de norte a sur y se sintió por gran parte de los 120 millones de habitantes del país. Muchos salieron a las calles en pijamas, cargando a sus hijos o a sus mascotas.



Diez personas fallecieron en una zona montañosa del estado de Oaxaca (sur), tres más en el vecino Chiapas, en cuya costa fue el epicentro, y dos menores en Tabasco.



Pero las autoridades advierten que este número puede aumentar en las próximas horas.



En Juchitán, también en Oaxaca, "hay casas colapsadas con gente al interior de las mismas", dijo Luis Felipe, coordinador general de protección civil federal, a la cadena Televisa.



De momento, en los estados del centro del país y Ciudad de México no se registraron mayores daños materiales ni se reportaron víctimas.



Las autoridades alertaron además sobre una réplica superior a 7 en las próximas horas.



El temblor hizo revivir a muchos la pesadilla del sismo de 8,1 grados del 19 de septiembre de 1985 que devastó la ciudad y dejo unos 10.000 muertos.

"Otro más no, Dios, por favor no", rezaba de rodillas una mujer de unos 60 años.



En las calles del centro de la ciudad se escucharon gritos al ver cómo algunos vidrios se reventaban durante el sismo.



"Iba manejando cuando empezó a temblar, ¡se meneaba el coche!", contó a la AFP Cristian Rodríguez, un conductor de Uber de 28 años que circulaba por el norte de la ciudad.



El temblor también sacudió a la mayor parte de Guatemala, donde no se reportaban hasta la madrugada víctimas o daños. La prensa local guatemalteca informó de cortes de electricidad en algunos poblados del oeste, fronterizo con México.



México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo.



Tras el sismo de 1985, se endurecieron las reglamentaciones en materia de construcción y los planes de protección civil.



