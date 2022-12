Presidente del Parlamento venezolano se reunió con el papa Francisco

Julio Borges, presidente del legislativo venezolano, sostuvo este martes un encuentro privado con el papa Francisco donde le expuso la situación política, social y económica del país.



“Estuvimos en Roma pudimos hablar largamente con el Cardenal Parolín, y tuve la oportunidad de hablar directamente con el papa Francisco, con el santo padre y poder explicarle cual es nuestra situación y nuestra visión”, manifestó.



Dijo que se le transmitió al papa Francisco que el problema de Venezuela no es de derechas contra izquierdas o un problema ideológico, “sino que es una lucha de democracia contra dictadura y que el problema de represión, de violación de Derechos Humanos que estamos viviendo, es un problema también que necesita la ayuda de todos”.



Agregó que también pudo explicarle al papa Francisco que la oposición en Venezuela está “como nunca antes unida”, y que se trata no solo de una unidad política sino de toda la oposición luchando por la democracia y un cambio en el país, “y fue muy útil la oportunidad para explicarle con mucha humildad, pero con claridad al santo padre, el problema de fondo que es la dictadura contra la democracia, como el tema que es todo un país unido en esta misma lucha y valores”.



En entrevista a Unión Radio en Caracas, el parlamentario insistió que el papa Francisco le envió un mensaje claro a Venezuela para que no lo manipulen políticamente, “y al final decir que siempre va a acompañar una solución democrática e institucional al país”.