Presidente Petro sobre elecciones en EE. UU.: “Biden puede perder la elección”

El presidente Gustavo Petro está en Estados Unidos y desde allí se refirió a los comicios que se acercan. El presidente reconoció que Joe Biden podría perder las elecciones.

Desde Nueva York, en un conversatorio con académicos de Queens College, el presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones en Estados Unidos y aseguró que los bombardeos en Gaza podrían afectar su llegada a la Casa Blanca.

"Biden puede perder la elección no solo por los problemas que ya sabemos, sino porque la juventud norteamericana de origen árabe no quiere votar por él. No quieren a Trump, pero tampoco a él porque están tirando bombas en Gaza", explicó.

No es la primera vez que el presidente Petro comenta sobre el próximo proceso electoral en Estados Unidos. Hace unas semanas, después del debate presidencial en el que Biden no dejó una buena impresión, el mandatario colombiano sugirió que la familia Obama podría "salvar" a la humanidad de un posible retorno de la derecha a la Casa Blanca.

"Creo que la familia Obama tiene en sus manos la capacidad de deshacer el torbellino de violencia en el mundo. Espero que el progresismo dentro de los Demócratas de EE. UU. encuentre el camino hacia la paz", expresó el mandatario colombiano en X.