La princesa de Gales, Kate Middleton, tiene cáncer

La princesa de Gales, Catalina, esposa del heredero a la Corona británica, Guillermo, anunció este viernes en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo Catalina.

Aquí el video que publicó la princesa:

El escándalo en el Reino Unido sobre el estado de la princesa Kate empezó hace unas semanas cuando dejó de aparecer en público. Luego, desde sus redes sociales compartió una fotografía junto a sus hijos, la cual varias agencias la rechazaron por haber sido editada.

Publicidad

Incluyeron varias inconsistencias, como que la cremallera de la chaqueta de Kate estaba desalineada en un lugar, mientras que faltaba parte de la manga de la princesa Charlotte.

Esta es la fotografía que fue alterada por la princesa. Foto: AFP

Por este evento, Kate Middleton emitió una declaración. "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición", escribió. Sin revelar en ese momento que su ausencia se trataba a una enfermedad que afronta.

Publicidad

En desarrollo...