Reabren pirámides de Teotihuacán tras tiroteo en México que dejó una turista muerta

El sitio arqueológico mexicano de Teotihuacán, donde el lunes ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió este miércoles con varias medidas de seguridad.

Las populares pirámides, localizadas a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, fueron el escenario de un tiroteo desatado por Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años influenciado por la masacre de Columbine y los sacrificios prehispánicos.

Tras el incidente, se anunció un cierre indefinido pero el sitio arqueológico volvió a recibir a los visitantes. Su seguridad ha sido reforzada con elementos de las fuerzas federales.

"Íbamos a venir el lunes, pero por suerte no encontramos guía", dice a la AFP Edouard Barbier, un turista belga de 35 años que viaja con su familia, incluidos dos niños.



"Vimos que fue un incidente aislado, así que decidimos que valía la pena venir (...) no sentimos que sea inseguro", añadió.

El ataque del lunes se produjo hacia el mediodía, cuando Jasso Ramírez sacó una pistola de fabricación estadounidense, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Según testigos, disparó directamente contra una canadiense, que murió por las heridas. Los 13 lesionados son de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.

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Los elementos de seguridad revisaron este miércoles tanto a personas como vehículos, con apoyo incluso de espejos para observar por debajo los motores, constató un equipo de la AFP.

Los comerciantes de la zona también dieron la bienvenida a la reapertura.

"Es nuestro sustento para nuestras familias (...) sin ningún temor, sin ningún miedo, porque tenemos mucha vigilancia", comentó Agustín Sánchez, un vendedor de artesanías de 54 años.

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Según las autoridades, el atacante, quien murió en el lugar, actuó en solitario y padecía "una psicopatía" que lo llevó a imitar crímenes cometidos en otras regiones.

Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se encontraron imágenes y manuscritos que refieren a hechos violentos, como la masacre en la escuela estadounidense de Columbine ocurrida el 20 de abril 1999.

Una turista estadounidense que estuvo retenida por el atacante relató que el hombre se refirió de manera expresa a Columbine. También les advirtió que las pirámides eran "un sitio de sacrificios" y no para hacer "fotitos".

Teotihuacán es el segundo sitio prehispánicos más frecuentado del país y este incidente se produce a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.