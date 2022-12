Régimen de Maduro aprovechó incoherencia de oposición para ganar elecciones: Guevara

Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en Mañanas BLU sobre la situación actual que afronta la oposición y las próximas elecciones regionales en ese país que se adelantarán en diciembre.



“Más allá de una fractura, lo que hay es un replanteamiento profundo y estratégico que lleva al reacomodo de la fuerza política de quienes la componen”, dijo Guevara.



Agregó que la principal tesis de la oposición era derrotar el “sistema electoral injusto” con la participación ciudadana, pero tomó otro rumbo tras las elecciones del pasado 15 de octubre y “la juramentación de algunos gobernadores electos por la oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente”.



“El cambio de tesis nos obliga no solo a exigir elecciones, sino que ahora entendemos que para ganarlas tenemos que cambiar el sistema electoral. Ahora sabemos que la gente vota, pero no elige”, explicó.



Le puede interesar: Para Delcy Rodríguez, Constituyente es más “legitima” que el presidente Santos.



Por otro lado, Guevara se refirió a las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Canadá, en las que reconoció que han fracasado los intentos por resolver la problemática en Venezuela.



“Así son las luchas contra todas las dictaduras, donde se logran cooptar algunos agentes de la oposición y terminan legitimando el régimen”, indicó.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional reconoció que la oposición necesita elegir un líder y negociador pacífico para generar una articulación internacional, y que sea interlocutor con la fuerza armada venezolana, el cual sería escogido por medio de una elección primaria.



Maduro defiende su sistema electoral



Para Nicolás Maduro el sistema electoral venezolano es de los mejores y más seguros del mundo, y por eso critica que la oposición lo ataque y ahora llame a la abstención para los próximos comicios municipales en el mes de diciembre.



“En Colombia la gente vota en unos kioskos, en las calles, el voto es abierto, en una papeleta que lanzan allí y luego la transmisión electoral es a través de un celular, una empresa privada que la contratan siempre de los apellidos de Bogotá, y la empresa privada transmite el resultado de cada mesa por el celular, es un sistema medieval y fraudulento”, dijo.



El jefe de Estado venezolano además calificó a los líderes opositores de llamar a la “insurrección” con la abstención electoral.



“Algunos voceros de la derecha que pretenden cuestionar el proceso electoral y llaman a una insurrección contra las elecciones de alcaldes y alcaldesas, y no puede ser que por cuestiones oportunistas se pretenda siempre atacar el poder electoral de manera ilegal, inconstitucional y criminal”, agregó.



Maduro indicó que en Venezuela tiene que existir una oposición que reconozca la fuerza y el poder que tiene el chavismo en la vida política. “El chavismo es la fuerza determinante de la vida social, cultural y política de Venezuela, y es la fuerza determinante de la vida electoral de nuestro país”.

Publicidad