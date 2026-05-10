Revelan cómo fueron las últimas horas de niño que murió tras ser olvidado en un carro por su madre

Nuevos detalles sobre la muerte de Vicente, el niño de tres años que falleció luego de permanecer por más de 12 horas encerrado dentro de un carro en Mexicali, han generado una profunda conmoción en México y una ola de indignación por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

La información fue revelada por la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, durante una entrevista con el periodista Luis Cárdenas. En sus declaraciones, la funcionaria explicó con detalle las horas previas al fallecimiento del menor y describió el sufrimiento que habría padecido antes de morir por un golpe de calor severo.

De acuerdo con la fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 1 de mayo, cuando Roxana “N”, madre del niño, asistió a una fiesta y regresó a su vivienda en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, alrededor de las 11:00 de la noche. Vicente permanecía en el asiento trasero del automóvil, sujeto a su silla de seguridad.

Vicente tenía tan solo 3 años. Foto: Redes sociales

“El 1 de mayo su mamá lo llevó a una fiesta, se retiraron como a las 11 de la noche, se fueron a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, llevando a Vicentito en el asiento posterior sentado en su silla de seguridad y aunque parezca increíble, cuando llega a su domicilio ella se baja y deja al niño en su sillita”, relató la fiscal.



Según la investigación, la mujer ingresó a la vivienda con la intención de bañarse y luego atender al menor, pero nunca regresó al vehículo. Durante la madrugada habría consumido bebidas alcohólicas y permanecido activa en redes sociales.

Ella continuó su vida dentro de su domicilio, estuvo muy activa en redes, estuvo consumiendo bebidas embriagantes Afirmó la fiscal de Baja California

La funcionaria señaló que Roxana “N” se mantuvo despierta hasta altas horas de la noche. Alrededor de las 11:00 de la mañana del día siguiente despertó, pero volvió a dormirse. Fue hasta la 1:30 de la tarde del sábado 2 de mayo cuando comenzó a buscar al niño y lo encontró sin signos vitales dentro del vehículo.

Para entonces, Vicente ya había fallecido como consecuencia de un golpe de calor. El peritaje forense estableció que el menor permaneció por más de 12 horas en un espacio cerrado, donde la temperatura habría superado los 45 grados Celsius.

El menor presentaba severas quemaduras en varias partes de su cuerpo. Foto: Redes sociales

Publicidad

“El niño ya había fallecido por golpe de calor, en condiciones muy dolorosas. El niño tuvo una agonía muy horrible y finalmente falleció”, expresó la fiscal.

Además, los médicos legistas determinaron que el pequeño presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, ocasionadas por la exposición prolongada al intenso calor.

La fiscal también aseguró que “el cuerpecito del niño quedó muy maltratado”, una afirmación que aumentó aún más la indignación pública frente a este caso.

Publicidad

Roxana “N” fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva. La Fiscalía General del Estado de Baja California buscará que sea condenada hasta a 50 años de prisión por homicidio relacionado con omisión y dolo eventual. Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Vicente sigue causando dolor y consternación por las circunstancias en las que perdió la vida.