Salen a la luz mensajes entre Roxana “N” y el padre de Vicente, niño que murió encerrado en un carro

Nuevos detalles siguen surgiendo alrededor del caso de Vicente, el niño de tres años que murió tras permanecer por varias horas dentro de un vehículo en Mexicali, Baja California, y cuyo fallecimiento ha causado conmoción en México.

En las últimas horas se conocieron mensajes atribuidos a Roxana “N”, madre del menor, que fueron enviados al padre del niño y que hoy forman parte del debate público sobre lo ocurrido.

La difusión de estas conversaciones se produjo luego de la primera audiencia judicial contra la mujer, quien enfrenta un proceso por la muerte de su hijo. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Baja California, el menor permaneció encerrado en el automóvil durante al menos 12 horas, lo que le provocó un golpe de calor severo que terminó causándole la muerte.

Vicente tenía tan solo 3 años. Foto: Redes sociales

Por estos hechos, un juez le impuso a Roxana “N” la medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra. Las autoridades prevén que este sábado 9 de mayo se defina su vinculación formal por el delito de homicidio por comisión impropia con dolo eventual.



Según la indagación oficial, durante la noche y la madrugada previas al hallazgo del cuerpo, la mujer habría consumido bebidas alcohólicas y mantenido actividad constante en redes sociales. Fue hasta el mediodía del 2 de mayo cuando se percató de que Vicente seguía dentro del vehículo, pero el menor ya no tenía signos vitales.



Habló el padre de Vicente

En medio del sepelio del niño, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, entregó declaraciones a medios locales y aseguró que, a su juicio, no se trató de un simple descuido.

“No fue una omisión, fue algo premeditado. Mientras mi hijo estaba en el carro, ella seguía publicando historias y consumiendo alcohol. Nunca pidió perdón ni mencionó a su hijo durante la audiencia”, afirmó.

Además, salieron a la luz mensajes que Roxana “N” le habría enviado en medio de disputas por la custodia del menor. Entre los textos divulgados figuran frases como: “Me voy a desquitar y tú serás el responsable” y “Tu hijo va a sufrir las consecuencias”.

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Durante la audiencia también se conoció que Roxana “N” había presentado denuncias por violencia familiar contra Juan Carlos Meza. Sin embargo, el padre sostuvo que su expareja utilizaba al niño como mecanismo de presión en medio del conflicto legal.