Revelan detalles de exprofesora acusada de abuso: obligaba a sus alumnos a ver ‘50 sombras de Grey’

El caso de Maris Nichols, una exdocente de 25 años que ha conmocionado a la escuela secundaria Alexander en Douglasville, en Georgia, Estados Unidos, ha tomado un giro mucho más oscuro en las últimas semanas. Lo que inició como un arresto a principios de mayo por dos cargos de agresión sexual, se ha transformado en una situación que dejó consternados a padres de familia y al personal educativo.

Las autoridades han presentado nuevos documentos judiciales que exponen conductas que sobrepasan cualquier límite ético, legal y profesional dentro y fuera de las aulas de clase.

El panorama inicial ya era grave, pues la fiscalía sostenía que la docente había mantenido encuentros íntimos con un estudiante en dos ocasiones. Los reportes señalan que uno de los incidentes ocurrió dentro de un armario del propio establecimiento educativo, mientras que el otro se registró en un vehículo estacionado frente a una vivienda.

Sin embargo, la situación escaló de forma dramática cuando los fiscales emitieron nuevas órdenes de arresto que incluyen a otros alumnos afectados.



Maris Nichols, a 25-year-old biology teacher and football operations manager at Alexander High School, was arrested for allegedly having sexual encounters with a student in a shared classroom closet and a parked SUV. While Nichols is currently out on a $40,000 bond, parents have… pic.twitter.com/bmpBRyzKCp — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 14, 2026

Revelan perturbadores detalles en caso de exprofesora acusada de abuso sexual

Entre los nuevos hallazgos que constan en los expedientes oficiales, resalta de forma evidente el nivel de manipulación psicológica que ejercía la mujer. De hecho, una de las denuncias en contra de la docente sostiene que Nichols obligó a una estudiante a ver la película Cincuenta Sombras de Grey, forzándola además a involucrarse en conversaciones de alto calibre sexual.

Publicidad

A este complejo escenario se suma el acoso digital constante. Los registros judiciales evidencian que la acusada enviaba mensajes de texto a varios alumnos varones de la institución. En estas comunicaciones, no solo les expresaba un explícito interés romántico y afectivo, sino que también compartía detalles íntimos sobre sus preferencias personales.

Finalmente, las investigaciones sumaron un nuevo cargo por un presunto encuentro con otro estudiante dentro de una camioneta en un campo de golf.

El sistema escolar responde ante el escándalo de abuso sexual

Publicidad

Ante la contundencia de las denuncias, el sistema escolar del condado de Douglas reaccionó notificando a los padres de familia un día antes de que se hiciera efectiva la detención de la docente. El distrito escolar manifestó su profunda preocupación por estos hechos e inició de inmediato una rigurosa investigación interna.

Como medida inmediata, Nichols fue apartada de sus funciones y su nombre ya no figura en las plataformas oficiales de la secundaria.