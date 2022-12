Revelan inédito video de Michael Jackson durante audiencia por acoso sexual

El video de Michael Jackson durante una audiencia por acoso sexual en 1996 fue difundido por The Daily Mail. En el aparte de nueve minutos se ve al Rey del Pop respondiendo preguntas sobre las acusaciones de pedofilia que pesaban sobre él.

En el interrogatorio se le cuestionó sobre los abusos sexuales que habría cometido contra Macaulay Culkin, Jordan Chandler y Brett Barners, visitantes frecuentes de su rancho Neverland.

Risas y bostezos son dos de los gestos más frecuentes de Michael Jackson. Al final de la grabación dijo: "Jesús siempre se rodeó de niños, así fue como me criaron, para ser así e imitarlo (...) Y quiero aclarar que, si la gente escucha una mentira el tiempo suficiente, la cree. Han mentido sobre mí. Soy un afroamericano, estoy orgullo de eso, me honra. El rumor del aclarado de piel es un rumor. No me blanqueo la piel. No soy gay".

El intérprete de "Thriller" falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009.