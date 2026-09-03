Revelan la última publicación de Diego Rosén, presunto asesino del músico Jonathan Melendez

La investigación por el asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, tomó un nuevo rumbo tras la detención de dos hombres señalados por su presunta participación en el crimen. Entre ellos está Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años que tenía una relación comercial con el artista.

En medio de las pesquisas, una publicación que estaba en el perfil de Instagram atribuido a Rosen volvió a llamar la atención. Se trata de una frase que aparecía en la descripción de la cuenta y que adquirió un significado distinto después de que se conociera su captura por el múltiple homicidio: “La idea es morir joven... lo más tarde posible”. El perfil posteriormente dejó de estar disponible, según reportes de medios mexicanos.

La aparición de este mensaje en redes sociales generó numerosas reacciones debido a la gravedad de los hechos que se investigan. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer que Rosen haya publicado la frase en referencia al asesinato de Jonathan Meléndez o de las demás víctimas.

Diego Sebastián Rosen Ferlini. Foto: Policía México

Por ello, el mensaje forma parte de los elementos que han despertado interés alrededor del perfil del detenido, pero no puede ser considerado por sí mismo como una prueba de su responsabilidad en el crimen.



¿Quién es Diego Sebastián Rosen?

Diego Sebastián Rosen Ferlini tiene 51 años, es de origen argentino y también cuenta con nacionalidad mexicana. Fue detenido el 2 de septiembre, horas después de que fueran encontrados los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba para la familia.

Junto a Rosen también fue detenido Gerardo “N”, quien es investigado por su probable participación en los hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación para determinar qué papel tuvo cada uno de los hombres señalados.

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Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia es el vínculo entre Rosen y Meléndez. Ambos estaban relacionados con actividades comerciales vinculadas con el alquiler de propiedades para hospedaje, particularmente en destinos turísticos de México como Valle de Bravo.

Esa relación habría permitido que el empresario conociera a la familia y tuviera acceso al inmueble donde ocurrió el ataque. La cercanía comercial entre ambos también es analizada dentro de las primeras hipótesis sobre el posible móvil.

La disputa económica que investigan

Una de las líneas que manejan las autoridades apunta a una posible diferencia económica entre Rosen y Meléndez. Reportes difundidos después del crimen señalan que ambos estaban vinculados a un negocio de renta de viviendas para hospedaje y que habría existido una disputa relacionada con dinero.

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De acuerdo con versiones conocidas hasta ahora, esa relación empresarial podría ayudar a explicar cómo el presunto atacante tuvo acceso al apartamento de Meléndez y su familia.

No obstante, la investigación todavía debe establecer el móvil del ataque, así como la participación concreta de cada uno de los detenidos.

La frase que aparecía en el perfil de Rosen se suma así a la atención que ha despertado su actividad en redes sociales después del crimen. “La idea es morir joven... lo más tarde posible” fue escrita, según los reportes, antes de que la cuenta desapareciera.

Por ahora, las autoridades no han señalado públicamente que ese mensaje tenga relación con el asesinato. La principal tarea de los investigadores será determinar qué ocurrió dentro del apartamento y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al asesinato de las cuatro víctimas.