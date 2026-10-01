Revelan llamada de Daniel Sancho pidiendo dinero para manipular jueces en caso de Edwin Arrieta

A finales de septiembre de 2026, el Tribunal de Samui, en Tailandia, confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el chef español Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, luego de que concluyera una sesión a puerta cerrada en la que el juez comunicó a las partes el fallo sobre las apelaciones.

Mientras cumple su condena, el español ha buscado diferentes alternativas para intentar salir de prisión. Entre ellas, según una llamada revelada por el medio español OK Diario, habría planteado la posibilidad de entregar dinero a jueces para conseguir un resultado favorable en su proceso. En la conversación, Sancho intentaba convencer a su madre de viajar a Tailandia con miles de euros.

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“Lo que quiero es que vengas a Tailandia, mamá, por favor. Como te pido, me gustaría que mañana saltaras en un avión a Tailandia y el lunes estés aquí para que podamos manejar esto. O sea, me sacas de aquí, mamá, no sabes lo que es esto (…) No te lo puedo decir por aquí, pero es lo más alto a lo que se puede llegar y susurran al oído de quien tienen que susurrar para que el caso pase a manos de quien tiene que pasar”, habría dicho Sancho durante la llamada, visiblemente afectado.

Daniel Sancho fue condenado por el asesinato del médico Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales de Daniel Sancho.

Su madre, preocupada por la situación, le preguntó si esa acción podía complicar el proceso y manifestó su deseo de que todo saliera bien para él. De acuerdo con la conversación divulgada por el medio, Sancho habría pedido 100.000 euros y su madre terminó diciéndole que llevaría el dinero a Tailandia para ayudarlo. Sin embargo, no se conoce con certeza si finalmente logró entregar ese dinero ni cuál habría sido su destino.



Sancho le aseguró que, inicialmente, confiaban en ganar el proceso por vías legales, pero que la situación se había complicado y que esta sería su última alternativa. “Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”, habría afirmado.

Daniel Sancho, de 32 años e hijo y nieto de los reconocidos actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, ocurrido en 2023 en un hotel de la isla de Phangan.

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El fallo sobre las apelaciones también mantiene la indemnización de 4,42 millones de baht a favor de los padres de la víctima.