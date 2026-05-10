Revelan nuevo video del momento en que avión arrolló a hombre en una pista de Denver

Un nuevo video captado con cámara de visión nocturna mostró el momento exacto en que un avión de la aerolínea Frontier Airlines arrolló a una persona que había ingresado de manera ilegal a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Denver. El hecho dejó una víctima mortal y provocó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave.

El accidente ocurrió en la noche del viernes, hacia las 11:19 p. m. (hora local), cuando un Airbus A321 se preparaba para despegar con destino a Los Ángeles. Según informaron las autoridades aeroportuarias, el avión impactó a un hombre que se encontraba caminando sobre la pista sin autorización.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permiten observar cómo la persona avanza por la zona de aterrizaje y, segundos después, es embestida por uno de los motores de la aeronave que se desplazaba a alta velocidad durante la maniobra de despegue.



Vea el video aquí:

🇺🇸✈️ Nuevas imágenes muestran el momento en que un intruso cruza la pista del Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado) durante el despegue de un avión de Frontier Airlines, que lo atropella mortalmente. pic.twitter.com/ZOb73yy8ra — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 10, 2026

Tras la colisión, uno de los motores registró un incendio de corta duración. El fuego fue controlado en pocos minutos por el Departamento de Bomberos de Denver, lo que evitó una emergencia mayor.



En el avión viajaban 231 personas. Doce de ellas sufrieron lesiones leves en medio de la evacuación y cinco tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la víctima había saltado deliberadamente una cerca perimetral antes de correr hacia la pista: “Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y lideran la investigación con apoyo del Gobierno federal”, señaló el funcionario a través de la red social X.

Duffy también lanzó un contundente mensaje tras el hecho: “Nadie debe ingresar jamás sin autorización a un aeropuerto”.

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Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo logró vulnerar los controles de seguridad del aeropuerto.