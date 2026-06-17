Revelan video de los últimos minutos de reconocida chef y presentadora antes de morir en estética

La muerte de una reconocida chef y presentadora de televisión continúa generando conmoción y numerosas preguntas entre sus seguidores. A pocos días de conocerse su fallecimiento, un video que mostraría sus últimas horas con vida comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales, aumentando el interés por esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.

Se trata de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora hondureña que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el programa matutino “Venga La Alegría Honduras”. La comunicadora falleció el pasado 10 de junio a los 46 años, precisamente el mismo día en que celebraba su cumpleaños, una coincidencia que ha impactado a quienes seguían de cerca su carrera profesional.

Según relató su esposo, el también presentador Juan Fernando Lobo, la chef comenzó a sentirse mal y fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Allí, de acuerdo con su versión, le habrían aplicado una inyección en la zona de la nuca. Minutos después, la presentadora se desvaneció y los médicos intentaron estabilizarla mediante distintos procedimientos. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas exactas de la muerte, medios locales han informado que días antes Sandra Díaz del Valle se habría sometido a un procedimiento estético conocido como “cóctel para el rostro”. Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que permita establecer si existe alguna relación entre ese tratamiento y su fallecimiento.



En medio de la incertidumbre, el medio “Abriendo Brecha” compartió un video inédito que presuntamente registra algunos de los últimos momentos de vida de la chef. En las imágenes se observa a Sandra Díaz llegando aparentemente en buen estado a una clínica, donde recibe atención por parte del personal médico.

🚨 CIRCULA VIDEO DE LA CHEF SANDRA DÍAZ PREVIO A SU FALLECIMIENTO 🚨



⚠️La muerte de la reconocida chef y presentadora Sandra Díaz continúa generando interrogantes, luego de que salieran a la luz imágenes en las que se le observa llegando consciente y aparentemente en buen… pic.twitter.com/HJbYpt3OQB — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) June 17, 2026

Posteriormente, la grabación muestra el instante en que una persona identificada como supuesto profesional de la salud le aplica una inyección en la parte posterior del cuello. En el video también aparece su esposo, quien permanece junto a ella durante la atención médica.

La noticia de su muerte fue confirmada por TV Azteca Honduras, cadena que horas antes incluso había publicado un mensaje felicitándola por su cumpleaños número 46. Además de su trabajo en televisión, Sandra Díaz del Valle era ampliamente reconocida por su labor como instructora de cocina y por los cursos que impartía a personas interesadas en la gastronomía.

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Sus últimas publicaciones en redes sociales también han llamado la atención de sus seguidores. En ellas agradecía por la oportunidad de trabajar en lo que más le apasionaba y expresaba su entusiasmo por continuar enseñando y compartiendo conocimientos culinarios. Hoy, esos mensajes son recordados como parte del legado que dejó una de las figuras más queridas de la cocina y la televisión en su país.