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Blu Radio  / Mundo  / Rusia entrenó a 1.000 influenciadores en Latinoamérica para desinformar, según reporte

Rusia entrenó a 1.000 influenciadores en Latinoamérica para desinformar, según reporte

La investigación identificó cinco tácticas que usa Rusia en América: la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y amplificar los extremos.

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