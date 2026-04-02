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Blu Radio  / Mundo  / Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba ante la permisividad de EEUU

Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba ante la permisividad de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a que Moscú rompiese el bloqueo impuesto por Washington y desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla.

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