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Blu Radio  / Mundo  / Petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba, según autoridades rusas

Petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba, según autoridades rusas

"En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas", a unos 100 kilómetros de La Habana, señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.

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