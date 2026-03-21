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Blu Radio  / Mundo  / Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

El país se encuentra sumido en una crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU.

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