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Blu Radio  / Mundo  / EEUU decidirá "caso por caso" si permite la llegada de otros petroleros a Cuba

EEUU decidirá "caso por caso" si permite la llegada de otros petroleros a Cuba

"Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones", afirmó Leavitt en una rueda de prensa.

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