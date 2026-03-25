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Blu Radio  / Mundo  / Melania Trump camina junto a robot humanoide en la Casa Blanca: educará a la niñez del futuro

Melania Trump camina junto a robot humanoide en la Casa Blanca: educará a la niñez del futuro

La esposa de Donald Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas. La maquina caminó junto a Melania por varios metros y después habló, este es el video.

Melania Trump camina junto a robot humanoide.jpg
Melania Trump camina junto a robot humanoide.
Foto: captura de video.
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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