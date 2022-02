Rusia prohibió 36 aerolíneas en represalia por las sanciones tras las invasión de Ucrania

Rusia anunció este lunes, 28 de febrero, que restringirá los vuelos de compañías aéreas de 36 países, en respuesta al cierre del espacio aéreo de muchos Estados a los aviones rusos tras la invasión de Ucrania.

"En respuesta a la prohibición por parte de los Estados europeos de vuelos de aviones civiles para compañías aéreas rusas y/o registradas en Rusia, se introdujo una restricción de vuelos de compañías aéreas de 36 Estados", anunció la agencia rusa de transporte aéreo Rosaviatsia en un comunicado.

Entre los países afectados figuran Reino Unido, Canadá y numerosos Estados de la Unión Europea (UE).

Según Rosaviatsia, los vuelos de las compañías aéreas de esos países pueden llevarse a cabo siempre y cuando obtengan un "permiso especial" entregado por las autoridades rusas.

El domingo, la UE y otros países anunciaron que cerraban su espacio aéreo a todos los aviones rusos. Por ejemplo, el gobierno de Chipre anunció el cierre de su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, siguiendo así la recomendación de la Comisión Europea a la que se han unido ya otros países europeos.

Según informó el ministro de Transportes de Chipre, Yannis Karuzos, en un mensaje en Twitter, la medida comenzará a aplicarse desde esta noche.

En declaraciones a la radio estatal el lunes por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, Ioannis Kasulidis, dijo que, aunque la economía de Chipre depende en gran medida del turismo, no podía bloquear esta medida.

No obstante, en una declaración previa anoche, Kasulidis señaló que Chipre podría replantearse esta medida en caso de que Turquía no cierre también su espacio aéreo, pues de no hacerlo, podrían seguir llegando aviones rusos a la parte ocupada de la isla, la denominada República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara.

Turquía, desde 1974, mantiene ocupado militarmente el norte de Chipre, un territorio donde el acervo comunitario está suspendido hasta una solución integral del problema de Chipre.