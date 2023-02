“Rusia quiere hacerle creer el mundo que habrá una Tercera Guerra Mundial”: exportavoz de la OTAN

Ucrania sufrió este viernes uno de los mayores ataques con misiles provenientes de Rusia, contra sus infraestructuras críticas. Además, según informes, este ataque pasó cerca de Rumania, miembro de la OTAN.

"Hoy el enemigo lanzó al menos 70 misiles en otro ataque masivo", declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un vídeo colgado en Telegram, donde indicó que "al menos 60 misiles fueron derribados".

En Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, Jamie Shea, exportavoz de la OTAN, habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y lo que podría llegar a pasar en 2023.

“No son tan intensos como los de diciembre, el ataque a disminuido bastante, ahora quiere atacar objetivos concretos; sin embargo, la determinación de Putin para seguir la guerra es bastante y quiere que siga por mucho más tiempo”, aclaró.

Según el exportavoz de la OTAN, Putin seguirá con su ataque a Ucrania y lo podría extender hasta finales de 2023. Pero también explicó que es muy difícil que se llegue a desatar una Tercera Guerra Mundial.

“Rusia quiere, por lo menos, hacerle creer al mundo que habrá una Tercera Guerra Mundial; sin embargo, desde mi experiencia, no creo que pase, pero sí seguirá atacando y enviando misiles. Ucrania, por su parte, se seguirá defendiendo, pero no con la OTAN, sino con los armamentos de algunos aliados, ya que esa organización no se encuentra participando en la guerra”, aclaró.

APAGONES Y DESTRUCCIONES

El masivo ataque con misiles obligó a las autoridades ucranianas a introducir cortes de luz de emergencia en varias regiones.

Los ataques dañaron infraestructuras para la generación de energía de calefacción, así como instalaciones de alto voltaje en seis regiones diferentes, indicó el ministro de Energía, Hermán Galushchenko.

Las situaciones más difíciles se dieron en las regiones de Zaporiyia (sureste), Járkov (este) y Jmelnytskyi (oeste) y los trabajadores de la red eléctrica están trabajando sin descanso para restablecer el suministro, agregó.

Según precisó el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat, las tropas rusas "dispararon un número récord de misiles del tipo 'S-300' contra Ucrania".

También explicó que el Ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria.

