Sánchez resta importancia a corre del Pentágono sobre suspensión de España de la OTAN

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó relevancia este viernes a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN, mostró su tranquilidad y aseguró que su Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

Sánchez respondió así en declaraciones a los periodistas en Nicosia al ser preguntado por una información de la agencia Reuters en la que se afirma que un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.



Al plantearle si realmente teme que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intente expulsar a España de la Alianza Atlántica y si realmente puede hacerlo a tenor del Tratado de la OTAN, mostró su tranquilidad.

Explicó que España siempre va a defender el interés general y el cumplimiento de sus responsabilidades que asume con toda garantía como buen aliado, ha dicho, que es de la OTAN.

España es uno de los países que más migrantes colombianos acoge. Foto: Pexels.

Al hilo de ello recordó que España tiene fuerzas militares en el este de Europa para defender la integridad territorial de la zona ante la amenaza de Rusia, y también está apoyando a Ucrania utilizando instrumentos de la OTAN para poder financiar su compra de armamento.

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Se trata de un debate que recordó que ya lo hubo el año pasado, cuando en la cumbre de la OTAN se planteó un gasto del 5 % del PIB de cada país y España ya dijo que las capacidades que le pedía la Alianza se podían cumplir con un 2,1 % de su PIB.

En consonancia con ello, recordó que por primera vez este año España ha llegado a ese 2,1 %.

"Por tanto, desde nuestro punto de vista no hay debate, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, y, por tanto, absoluta tranquilidad", añadió.