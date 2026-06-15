En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Se estrella un bombardero estadounidense B-52 en California

Se estrella un bombardero estadounidense B-52 en California

Fuerza Aérea Edwards.
Fuerza Aérea Edwards.
Foto: Fuerza Aérea Edwards.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según fuentes militares estadounidenses, que no han ofrecido de momento datos sobre posibles víctimas mortales o heridos.

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El mensaje añade que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

Puedes leer:

persona capturada.jpg
Mundo

Detenido excapo de Brasil durante control de tráfico cuando pretendía huir a México

Ormuz-EFE.jpg
Mundo

Estrecho de Ormuz estaría totalmente abierto el viernes, según pronóstico de Trump

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad