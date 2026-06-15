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Detenido excapo de Brasil durante control de tráfico cuando pretendía huir a México

La Policía informó que tenía a la esposa secuestrada en un vehículo.

persona capturada.jpg
Persona capturada.
Foto: imagen de archivo, Freepik.
Por: AFP
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

La policía migratoria estadounidense (ICE) anunció este lunes la detención de un ex capo de los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tras una persecución en Carolina del Norte (este).

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, alias "Don", tiene una orden de búsqueda y captura de Interpol lanzada por Brasil bajo los cargos de "asociación criminal" y "extorsión", explicó el comunicado de prensa.

El fugitivo intentaba huir en auto hacia México cuando fue interceptado en un control de tráfico en la ciudad de Mooresville.

Dell Aquilla mantenía a su esposa secuestrada en el auto, según las autoridades.

Al intentar huir, el ex capo criminal tuvo un accidente y fue capturado. En el vehículo hallaron un arma, dinero en efectivo y teléfonos celulares, según el comunicado de prensa.

Estados Unidos designó el 28 de mayo como organizaciones terroristas al PCC y al CV, a pesar de la oposición de Brasil.

Ambos grupos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

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Actualmente son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas.

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