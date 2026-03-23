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Blu Radio  / Mundo  / Seguridad de un bar asesina a un hombre en la puerta del establecimiento: esto se sabe

Seguridad de un bar asesina a un hombre en la puerta del establecimiento: esto se sabe

El hecho, que tuvo lugar durante la madrugada del domingo en Buenos Aires, Argentina, culminó con la detención de cuatro empleados de seguridad privada del lugar.

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