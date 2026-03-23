Seguridad de un bar asesina a un hombre en la puerta del establecimiento: esto se sabe

Las autoridades judiciales y policiales de la zona noroeste del Gran Buenos Aires se encuentran abocadas a la investigación de un episodio de violencia ocurrido en la localidad de San Miguel, el cual culminó con el fallecimiento de un ciudadano en la vía pública y la posterior aprehensión de cuatro empleados de seguridad privada.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de un establecimiento nocturno denominado Sutton, donde un altercado derivó en una confrontación física con consecuencias letales.

De acuerdo con los datos recabados por las fuerzas de seguridad, el evento se desencadenó aproximadamente a las 4 de la madrugada, momento en el cual el ingreso al local ya se encontraba limitado debido a las normativas de cierre vigentes.

En ese contexto, la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años, se presentó en el sitio con la intención de ingresar. Rogers no se encontraba solo; lo acompañaban otras dos personas: un joven de 23 años, quien ha sido señalado como su hijo, y un tercer hombre de 46 años.



La negativa por parte del personal del establecimiento para permitir el acceso al grupo generó una discusión verbal inicial entre las partes involucradas. Según las fuentes oficiales vinculadas al caso, este intercambio de palabras escaló rápidamente hacia un enfrentamiento físico sobre la vereda del recinto.

En el transcurso de la disputa, Rogers habría recibido diversos golpes por parte de los encargados de la custodia del lugar. Como resultado directo de la agresión física recibida, el hombre de 51 años se desplomó en el suelo, perdiendo la vida de forma instantánea en el sitio de los hechos ante la mirada de los presentes. La rapidez del desenlace generó una fuerte conmoción en el área, motivando la intervención inmediata de los servicios de emergencia y de la policía.

Las primeras diligencias forenses realizadas sobre el cuerpo de Rogers aportaron datos sustanciales para el avance de la causa judicial.

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Un informe preliminar de las pericias médicas indicó que la causa del deceso podría estar vinculada a una asfixia mecánica, factor que ha modificado la perspectiva legal sobre la responsabilidad de los intervinientes en la gresca. Esta hipótesis agrava considerablemente la situación procesal de los sujetos que participaron en la contención física de la víctima.

Ante la gravedad de los hallazgos y los testimonios recolectados en la escena, la fiscalía a cargo de las actuaciones tomó medidas drásticas de forma inmediata.

Se dispuso la aprehensión de cuatro integrantes del cuerpo de seguridad privada del local. Los detenidos son hombres con edades que oscilan entre los 22, 36, 49 y 50 años. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Justicia mientras se determina el grado de participación individual en la agresión que resultó fatal.

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La dirección de la instrucción judicial ha quedado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 21 de Malvinas Argentinas.

Desde esta dependencia se coordinan las tareas para reconstruir minuciosamente la mecánica de los hechos acontecidos durante la madrugada. Como parte de los procedimientos protocolares, se ordenó la clausura preventiva del bar Sutton para facilitar las tareas de recolección de pruebas.

En el lugar de los hechos trabajó intensamente el personal de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires.

Los peritos realizaron el relevamiento de rastros, la búsqueda de elementos de interés para la causa y el análisis del entorno donde se produjo el enfrentamiento.

El proceso investigativo continúa abierto, centrándose ahora en la toma de declaraciones testimoniales y en el análisis de posibles registros fílmicos que permitan esclarecer con exactitud cómo se produjo la interacción física entre los guardias y el fallecido.