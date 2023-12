“Si no frenamos la expansión de combustibles fósiles, no vamos a estabilizar el clima”: minambiente

Colombia hizo su adhesión al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, que cuenta ya con el respaldo de una decena de países, en medio de la Cumbre de Cambio Climático (COP28) de las Naciones Unidas, en Dubái.

De esta forma, el país se convierte en el primer Estado continental que se une a este compromiso internacional, que nació en 2019 con el impulso de varios archipiélagos-Estado del océano Pacífico, Asia y el Caribe como Tuvalu, Timor-Leste, Antigua y Barbuda, Fiji y Vanuatu.

La ministra de Ambiente Susana Muhamad, quien está en la COP28 que se realiza en Dubai, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el mensaje que llevaron por parte del Gobierno a la cumbre.

Uno de los mensajes que la jefe de cartera ha resaltado en la agenda ha sido la transición hacia una economía en línea con el cambio climático, asimismo mismo propone la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, señalando que se trata de una medida urgente en pro del clima y el medio ambiente.

“Colombia tiene un altísimo potencial de ser exportador de hidrógeno verde, tiene un altísimo potencial de conectarse, interconectarse con América del Sur y América del Norte para proveer energía renovable solar y eólica. Es el primer país que en esta COP lanza los términos de referencia para generación de viento costa afuera”, resaltó.

En ese sentido, explicó que tanto la energía solar y eólica no necesitan exploración. Simplemente es determinar la radiación solar y los vientos y así poder construir de forma rápida una industria.

Sobre el papel de Colombia en la COP, puntualizó que el cambio climático se debe abordar de manera multilateral y es uno de los mensajes principales que buscan llevar a la cumbre.

“Colombia ha sido clara, si no abordamos de forma multilateral con garantías económicas y precisamente hablando de cómo países como Colombia salen de la dependencia de combustibles fósiles, si no frenamos la expansión de los combustibles fósiles no vamos a estabilizar el clima y si esa es la respuesta que le vamos a dar el mundo debemos dejar la hipocresía y decirla claramente”, dijo.

Cero exploración

Petro afirmó que este documento, de momento sin fuerza legal, implica "cero exploración nueva" y "cero proyecto de explotación nueva en el mundo", después de considerar que los actuales yacimientos ya encontrados, "si se explotaran, llevarán a una temperatura de 3ºC, es decir, al borde del colapso vital del planeta".

"Allá incluso en mi propia sociedad habrá quién diga que cómo se le ocurre al presidente del país producir un suicidio económico, dado que nosotros dependemos del petróleo", planteó Petro.

Sin embargo, aclaró qué representa este tratado tanto para Colombia como para el planeta: "Resulta que no es un suicidio económico. Estar aquí es tratar de detener un suicidio. La palabra exacta es homicidio; la muerte de todo lo vivo, la muerte integral de todo lo existente. El homicidio es un suicidio a la potencia planetaria. No es un suicidio económico lo que estamos evitando. Evitamos un homicidio. No hay otro camino", declaró.

Asimismo, criticó cómo determinados países y empresas siguen anteponiendo sus intereses económicos por encima del bien general y de la vida de todos los seres humanos de la Tierra a pesar de todas las pruebas científicas y desastres naturales en marcha como consecuencia de la crisis climática.

