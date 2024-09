Si sabe nadar bien, en Alemania hay jugosa oferta: pagan más de $6 millones

Alemania enfrenta una preocupante escasez de socorristas en sus piscinas, una situación que está afectando la disponibilidad de estos espacios para los ciudadanos y, en particular, para aquellos que desean aprender a nadar. La falta de socorristas está llevando al cierre parcial de piscinas y a la reducción de horarios de apertura, lo que ha generado inquietud entre los residentes del país.

Varios habitantes alemanes han manifestado su preocupación: "Sin socorristas no hay piscinas y sin piscinas no se le puede enseñar a los niños a nadar". La ausencia de estos profesionales hace que sea aún más complicado disfrutar de una jornada en la piscina, ya que la seguridad acuática no está garantizada.

A pesar de que el trabajo de socorrista puede ser remunerado de manera competitiva, la escasez persiste. Ni siquiera ofrecer bonos de 1,500 euros, que equivale a casi 7 millones de pesos colombianos, es suficiente para cubrir los puestos vacante

Cuánto ganan los salvavidas en Alemania

El salario para un socorrista en Alemania varía según la experiencia y el nivel de responsabilidad.



Nivel Básico: Aproximadamente 1,800 euros al mes, alrededor de 8 millones de pesos colombianos.

Nivel Intermedio: Hasta 2,200 euros al mes, alrededor de 10 millones de pesos colombianos.

Nivel Avanzado/Supervisor: Salarios que pueden alcanzar los 2,500 euros mensuales o más, alrededor de 11 millones de pesos colombianos.

A pesar de estos salarios atractivos, que incluso pueden superar los 7 millones de pesos colombianos con bonos incluidos, la falta de interés en el puesto es evidente. Algunos socorristas mencionan: "Nunca pensé que ser socorrista podría ser un trabajo a tiempo completo, tal vez porque hay otros empleos en los que se puede ganar mejor".

La limitación del presupuesto municipal destinado a las piscinas y la creciente falta de personal en general están contribuyendo a la crisis. Con cada vez menos piscinas abiertas, los futuros salvavidas encuentran menos lugares donde formarse, mientras que los niños pierden oportunidades para aprender a nadar.