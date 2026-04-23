Soldado apostó captura de Maduro usando información clasificada, revela EE.UU.

Ya se cumplieron casi cuatro meses desde que el Gobierno de Estados Unidos interrumpió en Caracas para capturar a Nicolás Maduro por presuntos nexos con narcotráfico y por atentar contra los derechos humanos en su mandato en Venezuela, según autoridades norteamericanas.

Un informe publicado por el New York Times sacó a luz un caso inédito en el interior del Ejército de Estados Unidos, del cual han tenido que reaccionar rápidamente las autoridades implicadas en esta operación, pues uno de los soldados que hizo parte del operativo usó información clasificada (hora, fecha y modus operandi) para usarlo a su favor en una casa de apuestas y llevarse millonaria cifra.

Así fue la llegada de Maduro al tribunal de Manhattan para su primera audiencia: ¿qué le espera? Foto: ABC News

Esto ganó soldado que apostó el operativo de Nicolás Maduro

Se trata del sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, quien estaba destinado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, quien obtuvo más de 400.000 dólares usando información clasificada como día, hora y la forma en que se iba a dar la captura de Nicolás Maduro, según el FBI.

“La acusación representa uno de los casos de mayor perfil en los que un funcionario del Gobierno estadounidense utiliza información clasificada para lucrarse en mercados de predicción, una amenaza para la seguridad nacional que ha llevado a la Casa Blanca a advertir a su personal que evite este tipo de operaciones con información privilegiada. La advertencia se produjo en medio de un aumento de transacciones sospechosas relacionadas con la guerra con Irán”, explicaron del medio mencionado.



Nicolás Maduro. Fotos: tomadas de X.

Gobierno de EE.UU. rechaza este tipo de sitios y apuestas

Este caso y otros que se han dado por parte de funcionarios públicos han alertado al Senado y Cámara que buscan la manera de limitar el uso de estos sitios, en especial por parte de personas que hagan parte de puestos del Estado.

“Lamentablemente, todo el mundo se ha convertido en una especie de casino (..) Nunca fui muy partidario de esto. No me gusta en términos conceptuales. Es lo que es. No estoy contento con nada de eso”, dijo el presidente Donald Trump tras ser consultado sobre esta situación.

Publicidad

La apuesta de 32.000 dólares de que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finales de enero y, de ahí, a la millonaria cifra de más de 400.000 dólares, que en Colombia sería alrededor de 1.000 millones de pesos.

Ejército de Estados Unidos // Foto: AFP

¿Qué cargos enfrentará el soldado?

Van Dyke, de 38 años, tendrá que afrontar cinco cargos: uso ilegal de información confidencial del Gobierno para beneficio personal; robo de información gubernamental no pública; fraude con materias primas; fraude electrónico; y participación en una transacción monetaria con bienes derivados de actividad ilícita específica.