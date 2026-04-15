"Son actitudes lamentables y degradantes": padre Vicente Durán por situación Trump y el Vaticano

La situación entre Trump y el Vaticano ha despertado una gran cantidad de críticas alrededor del presidente de los Estados Unidos, generando un debate global sobre los límites del poder político frente a la autoridad moral de la Iglesia.

En medio de esta tensión, expertos y líderes mundiales han calificado el comportamiento de la administración estadounidense como un hecho sin precedentes cercanos en la historia moderna.

Desde diversos sectores se han alzado voces para cuestionar la agresividad de los mensajes del presidente.

En Mañanas Blu con Camilia Zuluaga habló el padre Vicente Durán, rector de la Universidad Javeriana de Cali, quien señaló que los gestos de Trump son “lamentables y degradantes".



"Estamos ante un hecho, ante unas palabras, unos gestos, unas actitudes realmente lamentables, degradantes, que desdicen de la autoridad de una persona nada menos que del presidente de los Estados Unidos", indicó el religioso.

A su vez, Durán dijo que estas actitudes son una respuesta al hecho de que el Papa se ha convertido en el único líder mundial capaz de ofrecer una “oposición sensata a las pretensiones del gobierno” de Trump.

"A mi juicio, lo que pasa aquí es que en este momento el único líder mundial que realmente está haciendo una oposición sensata y de fondo a las pretensiones del gobierno es el Papa León", manifestó.

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La crítica también se extiende a cómo sectores de la extrema derecha intentan utilizar el mensaje religioso para fines electorales. La Iglesia ha identificado una tendencia recurrente donde los políticos buscan “conseguir adeptos a sus proyectos políticos” mediante el lenguaje de la fe.

El padre Durán advirtió que en Estados Unidos se utiliza el mensaje cristiano para “justificar, para defender unas políticas incompatibles totalmente con una visión cristiana del mundo”, especialmente en temas sensibles como la protección de inmigrantes y el cuidado del medio ambiente.

Ante esto, la postura del Vaticano se mantiene firme en la defensa de los indefensos, alejándose de la “fuerza física o de las armas” que caracteriza el discurso oficial de la Casa Blanca.

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Escuche la entrevista: