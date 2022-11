Sube a tres el número de muertos por tiroteo en San Bernardino

Uno de los dos niños heridos de bala en el tiroteo ocurrido en una escuela de San Bernardino, una ciudad a unos cien kilómetros al este de Los Ángeles (EE.UU.), falleció a consecuencia de los disparos, informaron las autoridades.



Jonathan Martínez, de ocho años, es la tercera víctima mortal de este suceso en el que un hombre armado irrumpió esta mañana en la escuela North Park de San Bernardino y asesinó a tiros a su mujer, una maestra, poco antes de suicidarse.



El jefe de Policía de esta ciudad californiana, Jarrod Burguan, indicó en una rueda de prensa que un segundo estudiante -de nueve años- resultó herido en el tiroteo y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra "estable".



El atacante fue identificado como Cedric Anderson, de 53 años, y según el relato de los investigadores entró armado al aula de su esposa, Karen Elaine Smith, también de 53 años.



Sin mediar palabra, Anderson disparó un revólver, mató a su mujer y, a continuación, se suicidó.



En el aula había unos quince estudiantes y otros dos adultos en el momento del crimen.



Burguan señaló que los dos niños que resultaron heridos se encontraban detrás de la maestra cuando Anderson disparó, por lo que resultaron heridos pese a que no eran el objetivo del ataque.



El oficial dijo que la investigación para conocer los motivos del crimen sigue abierta y que no hay ninguna conclusión definitiva.



No obstante, Burguan apuntó, "como información preliminar", que Anderson y Smith estaban casados desde hacía "pocos meses" y en las últimas semanas se había separado.



"Pero no hay nadie que se haya acercado a los investigadores para decir que veía esto venir o que sabía que potencialmente esto podía suceder", aclaró.



Explicó, además, que el asesino tenía antecedentes por violencia de género y delitos por armas de fuego y drogas.



Las televisiones locales mostraron imágenes de las labores de los servicios de emergencia para que los 500 niños evacuados de la escuela North Park se reencontraran con sus padres tras lo sucedido.