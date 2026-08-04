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Blu Radio  / Mundo  / Suben a 75 los muertos en la costa de Ceuta tras la entrada de migrantes desde Marruecos

Suben a 75 los muertos en la costa de Ceuta tras la entrada de migrantes desde Marruecos

La Guardia Civil mantiene la búsqueda de cuerpos en la frontera del Tarajal que ya reporta más de 70 fallecidos en territorio español desde que entraran 72.000 personas el 30 de julio de manera irregular.

migrantes de marruecos a españa.jpg
Migrantes de Marruecos a España.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Los fallecidos en la ciudad norteafricana española de Ceuta asciende ya a 75 mientras continúan las labores de recuperación de cadáveres en su costa tras la entrada masiva de personas desde Marruecos, principalmente a nado, según los datos proporcionados a EFE este martes por la Delegación del Gobierno.

Con esta cifra se incrementa en tres personas el número de fallecidos notificados el lunes, mientras que la cifra que dio Marruecos sobre los fallecidos en su territorio el pasado domingo, 11 personas, sigue sin actualizarse por el momento.

Los agentes de la Guardia Civil española continuaban rastreando hoy la zona del entorno fronterizo del Tarajal, que separa en Ceuta a España de Marruecos, donde podrían aparecer más cuerpos en el mar de personas que fallecieron, en su mayoría ahogadas, o por aplastamiento.

Migrantes marroquíes cruzan a nado la frontera hacia España en medio de la crisis migratoria en Ceuta
Jóvenes migrantes marroquíes cruzan a nado la frontera hacia España en medio de la compleja crisis migratoria reportada en la zona costera de Ceuta
Foto: AFP

No obstante, las causas concretas de las muertes deben ser confirmadas por las autopsias en las que ya trabajan varios expertos forenses, según indicaron las fuentes del Gobierno local.

Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de España (Secrim) trabaja de forma paralela para proceder a la identificación de los cuerpos, cotejando los datos con las denuncias públicas y fotografías que muchos familiares compartieron con los medios de comunicación o en las redes sociales.

Este servicio está usando tecnología satelital pionera para reforzar estas tareas de identificación, informó el propio cuerpo.

Los especialistas del Secrim pusieron en marcha sobre el terreno una tecnología propia que permite enviar huellas dactilares vía satélite al instante y sin necesidad de cobertura convencional.

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Desde que el pasado jueves, 30 de julio, entraran irregularmente a territorio español unas 72.000 personas desde Marruecos, según los últimos datos de hoy ofrecidos por el Ministerio del Interior español, alrededor de 70.000 de ellos ya regresaron a su país.

El resto sigue por las calles de la ciudad o esperando fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde más de medio millar aguarda para poder ocupar una plaza en este recinto, que está colapsado al haber cubierto sus 512 plazas.

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